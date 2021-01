L’Urbex d’Antoine Pierre en streaming pour le River Jazz

Six musiciens et deux cameramen sur la scène du Marni, à Ixelles, pour enregistrer un concert accessible au public et gratuit à voir en virtuel dès le mardi 19.

Rien ne remplace jamais le vrai « live », avec une salle, une scène et un public, évidemment. Là où il y a une interactivité entre les artistes et les spectateurs, un magnétisme, une électricité qui les chauffe les uns et les autres. En attendant, par ces temps de confinement culturel, les musiciens sont bien heureux qu’il y ait des séances de ce type, pour jouer ensemble, gagner leur vie (ces streamings sont payés) et garder le contact avec leur public et, d’autre part, les fans de jazz sont bien ravis de retrouver leur musique favorite, même si c’est par écran interposé. Comme dit Paméla Malempré, d’Aubergine, qui manage le groupe, « ça ne remplace pas le live, c’est compliqué à mettre en place, mais ça fait du bien quand même. »