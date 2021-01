Brussels Jazz Festival: le streaming ou rien

Naima Joris inaugure ce festival pas comme les autres, puis ce sera Alex Koo et son Identified Flying Object, le trio très attendu Philip Catherine, Lionel Loueke, Angelo Moustapha et le duo The Gallands, père et fils. Un fameux beau programme pour un concert virtuel. Enfin, virtuel : il est très réel en fait, puisque les artistes sont filmés et enregistrés sur la scène du Flagey, mais sans public. Vous ne pourrez les voir qu’en ligne, en achetant le billet, à 10 € seulement, qui vous permettra de les applaudir. C’est évidemment frustrant de ne pouvoir les voir sur scène. Mais c’est fameusement réjouissant de se replonger dans du vrai bon jazz le temps d’une longue soirée.