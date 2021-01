«La santé de la démocratie est délicate»

En pleine offensive populiste, comment percevez-vous la santé de la démocratie ?

Délicate. Souffrant d’un déficit et d’une crise particulière qui touche de manière concomitante plusieurs démocraties, en leur cœur et à l’extérieur. Dans le monde entier, la Russie et la Chine encouragent, avec un zèle non déguisé, la cause de l’autoritarisme. La Russie le fait au travers de ses campagnes de désinformation, et la Chine, en achetant des entreprises ou en exerçant des pressions sur certains pays. Pour la première fois depuis des années, les systèmes démocratiques sont remis en question et se heurtent à une concurrence aux relents autoritaires. A l’ère de l’information, nous connaissons la plus profonde transformation depuis l’époque de l’imprimerie.