Denis Ducarme: «Je ne veux plus que les coiffeurs et métiers de contact attendent» (vidéo)

Je ne veux plus que les coiffeurs et métiers de contact attendent ! Il faut protéger et soutenir davantage les indépendants » a affirmé Denis Ducarme, député MR, sur les ondes de Bel RTL ce mercredi matin.

« Il s’agit de sauver des indépendants qui pourront continuer de payer pour la solidarité, payer pour notre système collectif. On sera doublement perdants si on a des indépendants en faillite. »

Le député libéral a assuré que le double droit passerelle « est prolongé jusqu’au mois de février minimum. » « Il s’agirait même que cette mesure soit prolongée par ailleurs. Il y a des indépendants totalement à l’arrêt et on ne sait même pas s’ils vont rouvrir, comme l’Horeca par exemple. » La mesure concerne également les établissements toujours ouverts en « click & collect ».