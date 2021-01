ATP Antalya: Alex de Minaur remporte le tournoi après l’abandon de son adversaire

Alex de Minaur (ATP 23) a remporté le tournoi ATP 250 d’Antalya, joué sur surface dure et doté de 300.000 euros, mercredi en Turquie. L’Australien, qui était 4e tête de série, s’est offert le premier titre ATP de 2021 profitant de l’abandon de son adversaire kazakh Alexander Bublik (ATP 49/N.8), blessé à la cheville, après seulement deux jeux (perdus) et moins de 8 minutes de jeu !

De Minaur remporte à 21 ans son 4e titre ATP. Le vainqueur de David Goffin (ATP 16/N.2) en demi-finales avait décroché ses trois premiers titres en 2019 (Sydney, Atlanta et Zhuhai) également sur surface dure et en plein air. Le joueur de Sydney compte aussi quatre finales sur le circuit majeur à Sydney et Washington en 2018, à Bâle en 2019 et à Anvers en 2020 lors du dernier European Open perdu au profit du Français Ugo Humbert.

Âgé de 23 ans, Bublik jouait sa 3e finale après celles de Changdu et Newport en 2019. Il attend toujours son premier titre.