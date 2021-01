Adrien Trebel de retour dans le groupe d’Anderlecht? «Une décision en dernière minute» pour Kompany

Battu sur le fil à Louvain malgré un match satisfaisant dans le contenu, Anderlecht doit se relancer dès ce vendredi lors de son déplacement à Eupen. Jamais simple dans un stade qui ne réussit que très peu aux Mauves ces dernières années. « La différence entre les équipes de tout le championnat est presque nulle, assure Kompany davantage concentré sur ses joueurs que sur l’autre camp. Si je parle de l’adversaire et de sa situation (NDLR : Eupen a joué mardi soir à Ostende) à mes joueurs, cela risque d’être la catastrophe. J’ai une idée en tête pour cette rencontre : concéder le moins d’occasions possible comme on le fait depuis quelques matchs et se créer autant d’occasions qu’à Louvain en se montrant plus réaliste. »