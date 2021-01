Comment préparer son enfant à une opération?

Se faire opérer est toujours un peu stressant, peut être encore plus quand on est un enfant. Des séances de préparation au jour-J peuvent cependant permettre de réduire l’anxiété des petits.

Qui n’a jamais eu d’appréhension à l’idée de se faire opérer ? A l’approche d’une intervention chirurgicale, l’angoisse monte chez de nombreux patients. L’anxiété est sans doute encore plus importante chez les enfants pour qui une opération reste une situation extraordinaire durant laquelle tous ses repères se retrouvent modifiés. C’est pourquoi l’hôpital Delta, au même titre que d’autres institutions de soins du pays, organise des séances de préparation à destination des enfants et leur famille. Leur objectif ? Tenter à tout prix de réduire le stress opératoire. « Au cours de ces séances, les parents peuvent faire part des questions qu’ils n’osent pas poser aux médecins par peur d’avoir l’air ridicule. Mais surtout, on explique à nos petits patients la logistique parfois un peu impressionnante qu’il y aura autour d’eux le jour de leur intervention. On ne s’attarde pas sur les détails techniques qui risqueraient de les effrayer davantage. En revanche, on passe en revue le déroulement de la journée.