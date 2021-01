Facebook pourrait bien devoir rendre des comptes devant la justice belge

Dans un avis, la Cour européenne de justice a tranché : l’ex-Commission de la vie privée pourrait bien saisir les tribunaux belges à l’encontre de Facebook et ses outils de collecte de données. Un cas d’école européen.

Oui, l’Autorité belge de protection des données (APD) aurait bel et bien le droit de saisir les tribunaux nationaux pour s’attaquer à Facebook, quand bien même celle-ci a établi son siège social en Irlande. C’est en substance l’avis rendu ce mardi par l’avocat général de la Cour européenne de Justice. Il s’agit incontestablement d’une petite victoire pour l’instance belge. Et d’un avertissement, non seulement pour le réseau social de Mark Zuckerberg, mais pour l’ensemble des « big tech » qui se retranchent souvent derrière leur QG irlandais pour esquiver les plaintes dans d’autres pays européens.