Anderlecht tient un nouveau renfort: Ashimeru est prêté avec option d’achat par le RB Salzbourg

Dans l’air depuis quelques jours, c’est désormais officiel : Majeed Ashimeru, milieu de terrain ghanéen de 23 ans, vient renforcer l’effectif des Mauves au moins jusqu’au terme de la saison. La direction anderlechtoise a réussi à inclure une option d’achat aux alentours de 2,5 millions d’euros.

S’il semble peu probable qu’Ashimeru soit déjà en ordre physiquement et administrativement pour le déplacement à Eupen, c’est une excellente nouvelle pour Vincent Kompany qui avait besoin de forces vives dans l’entrejeu suite aux blessures de Sambi Lokonga et Verschaeren, la méforme chronique de Vlap et les départs actés de Tau et Zulj.

Ashimeru est un médian que l’on dit très doué techniquement et capable de casser des lignes par ses dribbles et ses passes.