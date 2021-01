Immobilier: la logistique a cartonné l’année dernière

Certes, c’est 5 % de moins qu’en 2019 mais vu les circonstances, c’est un excellent résultat.

Portée par des secteurs comme l’agro-alimentaire, le pharmaceutique ou encore l’e-commerce, la logistique est le secteur qui cartonne avec une hausse de 6 %, l’industriel baisse quant à lui de 13 % mais les spécialistes chez JLL expliquent que ce résultat est malgré tout excellent car il y a eu plus de transactions qu’en 2019 (pour des surfaces moins grandes). « La logistique ne s’est pas arrêtée pendant les périodes de confinement, bien au contraire », explique Walter Goossens, le responsable de l’immobilier industriel et logistique chez JLL. « La crise du coronavirus a provoqué un choc dans les opérations de nombreuses entreprises, entraînant une forte demande du marché. Les chaînes logistiques d’approvisionnement ont été radicalement modifiées. Il y a eu une demande croissante d’espaces en particulier pour des stocks tampons – temporaires ou non – et du commerce électronique. »