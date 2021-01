La chronique Carta Academica: «Vers des soins de santé durables en Belgique? Un monde en mutation»

Anne Berquin. - DR La pandémie de Covid a cruellement mis en évidence les dysfonctionnements de notre système de soins de santé. Si les soignants de terrain se sont jetés corps et âme dans la lutte contre la maladie, ils ont rarement eu les moyens d’y faire face adéquatement et en sécurité. Les conséquences pour la population sont énormes. La complexité de notre fameuse « lasagne institutionnelle », le sous-financement des soins et l’absence d’anticipation de crises sanitaires pourtant prédites par de nombreux spécialistes, y ont largement contribué. Il semble qu’actuellement, la volonté politique de remédier à ces difficultés existe. Le temps est donc venu d’ouvrir le débat sur les objectifs et l’organisation des soins de santé du futur (proche).

Par ailleurs, nombreuses sont les voix qui se sont élevées pour demander que nous prenions collectivement la mesure de l’avertissement sévère que nous adressent l’accumulation de « crises » – économiques, météorologiques, sociales, migratoires, sanitaires… – de ces vingt dernières années. Une remise en question en profondeur de notre mode de vie et de nos valeurs est nécessaire. La raréfaction du pétrole et le réchauffement climatique nous imposeront bientôt des modifications drastiques de nos conditions de vie. Cela a été dit : notre monde n’est pas en crise (provisoire par définition), il est engagé dans une mutation profonde, que nous le voulions ou non. Plus nous tarderons à nous adapter, plus la transition sera brutale, violente et onéreuse. Lire aussi Appel européen: 3 solutions pour le climat et l’emploi Soins de santé et enjeux environnementaux sont liés Les deux constats ci-dessus font le plus souvent l’objet de débats distincts. Pourtant, les soins de santé n’échappent pas aux défis environnementaux. Leur impact écologique est élevé : ils produisent jusqu’à 10 % des émissions de gaz à effet de serre, 12 % des pluies acides, 9 % des polluants de l’air, sans compter d’autres déchets, notamment carcinogènes (1). Le réchauffement climatique, les événements météorologiques extrêmes et l’élévation du niveau des mers auront (ont déjà !) un impact sévère sur la santé : maladies infectieuses et parasitaires, malnutrition, blessures, traumatismes, migrations forcées, conflits armés… (2). Enfin, la réduction d’accès au pétrole, à ses produits dérivés et à l’énergie bon marché exercera une pression extrême sur l’approvisionnement et le fonctionnement de nombreux équipements de soins. Elle limitera aussi les déplacements et ainsi l’accès aux soins des personnes habitant en dehors des centres urbains. Autrement dit : dans le domaine des soins de santé comme dans les autres domaines de notre société, refinancer sans réformer n’est ni souhaitable, ni possible. Il est donc indispensable d’intégrer la dimension environnementale dans la réflexion qui s’amorce actuellement concernant la réorganisation des soins de santé.

Des exemples inspirants Alors que nous ne sommes nulle part en Belgique, d’autres pays se sont donné les moyens de politiques ambitieuses. En Angleterre, le National Health Service a défini un objectif « zéro carbone » d’ici 2040 (3). Dans ce but, un Centre for Sustainable Healthcare (4) a été créé pour former et soutenir professionnels et institutions. Grâce à ces initiatives, et malgré l’augmentation d’activité, les émissions de CO2 dans le secteur des soins de santé ont été réduites de 19 % entre 2007 et 2017, la consommation d’eau diminuée de 21 % entre 2010 et 2017 et d’autres actions sont en cours (5). Lire aussi Carte blanche: le «monde d’après» selon Pierre Wunsch n’est pas une fatalité Parmi les freins possibles à de telles politiques, on peut craindre que ces projets ne grèvent encore un peu plus les finances publiques. Et pourtant, agir sur les causes du changement climatique réduit les coûts des soins tout en améliorant la santé (6). D’autre part, le découragement guette face à l’immensité de la tâche. Heureusement, des guides méthodologiques existent et de nombreux exemples documentent la faisabilité de ces approches.