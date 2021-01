Double alerte sur la Belgique: des chutes de neige attendues

L’Institut royal de météorologie a placé une double alerte sur la Belgique à partir de cette nuit jusqu’à vendredi fin de matinée.

Une zone de précipitations va traîner sur la Belgique ce jeudi et la masse d'air va dans le même temps se refroidir. Le sud du sillon Sambre et Meuse ainsi que la partie sud-ouest du reste de notre pays devront composer avec des chutes de neige. Il faudra être attentif aux prochaines heures car cette zone de précipitations pourrait très bien se déplacer plus lentement et provoquer des chutes de neige aussi sur les provinces plus au nord, et conduire à des précipitations encore plus marquées sur les autres provinces (dont certaines sont déjà en vigilance jaune ou orange), alerte l’IRM.

Plusieurs cm de neige

Province de Liège (au-dessus de 300 m): jusqu'à 5 cm