L’Américain Mark McKenzie présenté à Genk: «Je veux aider le club à remporter le titre cette année» (photos)

Le KRC Genk a présenté officiellement son nouveau défenseur, l’Américain Mark McKenzie, 21 ans, qui évoluait en MLS au club de Philadelphia Union. « Je me considère comme un défenseur central moderne, qui peut rendre la tâche difficile aux attaquants les plus forts et les plus rapides. Ce faisant, j’essaie de m’imposer comme un joueur dominant », a déclaré McKenzie aux journalistes lors de son point de presse. « Je ne me sentais pas encore prêt à aller dans les cinq premières Ligues (le Big 5 européen : Angleterre, Allemagne, Espagne, Italie, France, NDLR), mais je devais faire le pas vers l’Europe ».