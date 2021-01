Le Standard tient officiellement son buteur: le club liégeois annonce l’arrivée du Brésilien João Klauss, prêté par Hoffenheim pour un an et demi

C’était dans l’air depuis quelques jours, cela semblait se confirmer lundi face à Waasland-Beveren, lorsque le Brésilien était en tribunes pour assister à cette victoire, et c’est désormais officiel. L’attaquant João Klauss est prêté pour un an et demi au club liégeois, en provenance du club allemand d’Hoffenheim.