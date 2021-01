Dakar: Fabian Lurquin, 8e de l’étape du jour à l’issue d’une journée enfin sans soucis

Fabian Lurquin, copilote du Français Matthieu Serradori (Century), a terminé la spéciale de mercredi au Dakar, sans soucis majeurs, enfin. Le tandem franco-belge a pris la 8e place de l’étape à la veille de la plus longue journée du Rallye-raid, jeudi, sur 511 km chronométrés.

« Nous sommes partis en 25e position », a expliqué le Liégeois à son arrivée au bivouac. « Il y avait donc pas mal de concurrents devant nous. C’était beaucoup parce que certains défendent leur position quoiqu’il arrive. La deuxième partie de l’étape nous a permis d’augmenter le rythme. La navigation n’était pas facile, mais avec Mathieu, on s’en est bien sorti. Nous n’avons pas commis de fautes et finissons 8es. Cela nous donne une bonne position dans l’ordre des départs demain (jeudi). C’est la plus longue étape et on va essayer encore quelque chose. »