Dakar: Peterhansel avec 17 minutes d’avance sur Al-Attiyah à la veille de l’étape décisive

À la veille de l’étape la plus longue du Dakar avec 522 kilomètres chronométrés, dont plus de 100 à travers les dunes, Stéphane Peterhansel (Mini) compte 17 minutes (et 1 seconde) d’avance sur le Qatari Nassel Al-Attiyah de l’écurie Overdrive Toyota de Jean-Michel Martin. L’arrivée de la 43e édition du Rallye-raid est prévue vendredi à Jeddah.

Mercredi, Stéphane Peterhansel a fini 3e à 2 : 53 secondes du Saoudien Yazeed Al Rajhi (Overdrive Toyota) ne concédant que 51 secondes à Al-Attiyah deuxième de l’étape.