Comment sera la vie quotidienne en 2025 ? A quel destin la Grande-Bretagne doit-elle se préparer pour l’après-Brexit ? Si on se fie aux prédictions de la série « Years and Years » réalisée par la BBC et HBC, et qui a fait son apparition sur Auvio la semaine dernière, il y a largement de quoi angoisser. Centrée sur une famille anglaise, les Lyons, tous adultes et installés dans leurs carrières respectives, elle nous montre en parallèle l’évolution du monde et de leurs destins chahutés.