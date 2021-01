MoMa: rouvrir un théâtre… juste pour les enfants

Une lueur d’espoir, une impatience joyeuse, une merveilleuse nouvelle ! » C’est avec ces mots empreints de joie et d’excitation que l’équipe de la Montagne Magique annonçait, mardi, pouvoir rouvrir son théâtre aux spectacles et aux enfants. Dans ce lieu bruxellois mythique de la scène jeune public belge, on se pince encore pour y croire. Jusqu’il y a peu, non seulement les représentations scolaires étaient annulées (pour cause d’écoles en code rouge) mais les séances tout public étaient également proscrites. Sauf que le secteur semble avoir trouvé une astuce.