La vaccination dans les hôpitaux débutera ce lundi

Priorité sera donnée aux professionnels exposés aux risques les plus grands.

Alors que la vaccination dans les maisons de repos est toujours en cours, celle du personnel hospitalier va débuter dès ce lundi, a décidé ce mercredi la Commission interministérielle santé. Et ce avec un mois et demi d’avance sur le planning. Il a été convenu que les hôpitaux servant actuellement de hub logistique pour l’approvisionnement des maisons de repos en vaccin Pfizer seront vaccinés avec celui-ci tandis que le personnel des autres hôpitaux sera vacciné soit avec le vaccin Pfizer soit avec le vaccin Moderna dont les premières doses (8.000) sont arrivées ce lundi en Belgique. L’idée est de ne pas mélanger les deux produits au sein d’une même institution car ceux-ci ne s’administrent et ne se conservent pas de la même façon.