Liège-Luxembourg : sept nouvelles lignes transfrontalières de bus dès septembre

Le Grand-Duché poursuit dans sa volonté de proposer une mobilité soutenue en matière de transport public, pour désengorger la capitale. Cet automne, six nouvelles lignes vers la province de Luxembourg et une vers la province de Liège seront mises en place.

La mobilité est un point fondamental de la politique menée par le gouvernement luxembourgeois qui regarde bien sûr au-delà des frontières. Voici dix mois, la gratuité de tous les transports publics est entrée en vigueur au Luxembourg (train, tram, bus) mais les confinements et le télé-travail ont atténué la portée potentielle de ce concept. Mais l’objectif est clair. Il s’agit de favoriser les transports en commun, la multi-mobilité et la mobilité électrique, et donc de diminuer de manière significative l’usage de la voiture privée, notamment dans la capitale Luxembourg qui est engorgée, en temps normal, par une multitude d’usagers résidents mais aussi et surtout de travailleurs frontaliers.