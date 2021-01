Aurélie, la commerçante: «J’ai du mal à me verser un salaire sans savoir ce que je gagnerai dans les mois à venir»

Aurélie, fondatrice et gérante du magasin Badaboum à Eghezée dit « travailler pour faire tourner la boutique mais pas pour vivre sereinement ».

La déception d’un grand retour en arrière après une décennie d’évolution, la fatigue due à des journées sans fin et le stress d’un avenir en point d’interrogation. Voici ce qui tenaille aujourd’hui Aurélie Vanbellaiengh, 36 ans, fondatrice et gérante du magasin Badaboum à Eghezée, près de Namur. Spécialisée dans le matériel pour nouveau-nés ainsi que les habits pour enfants et tout petits, la commerçante a pourtant terminé la maudite année 2020 dans le vert, comparativement à l’année précédente, assez moyenne souligne-t-elle. Mais les chiffres ne disent pas tout, loin de là…