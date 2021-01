Quoi de neuf, docteur?

On a renoncé à compter les plans qui devaient assurer le redressement de la Wallonie et les études ou les rapports qui les soutenaient. Lors de son installation, le gouvernement PS-MR-Ecolo avait placé au centre de son action future un plan de transition économique, sociale et écologique où chacun des partenaires trouverait du grain à moudre.

Cette perspective n’est pas abandonnée, mais elle a été prise de vitesse par le coronavirus qui a imposé à l’exécutif de revoir sa copie. Tous les yeux se tournent vers « Get Up Wallonia ! », le plan de relance post-covid attendu en avril.

Ce plan sera le fruit d’une très longue réflexion. Celle-ci s’appuie sur le double audit mené par le consultant PwC et ses partenaires, une imposante photographie des réalités wallonnes.