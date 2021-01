Dans la tête du voisin du monstre

Le nouveau roman de Tiffany Tavernier, L’ami, est un cauchemar dans lequel l’autrice nous accompagne, les yeux grands ouverts sur ce que Thierry et Elisabeth n’avaient pas vu : leur voisin, cet homme charmant toujours prêt à rendre service et à qui on est tout aussi enclin à rendre la pareille, est un monstre. Un criminel révélé, après les cinq premières pages, par une scène comme on en voit à la télé plutôt que devant chez soi : « J’ouvre la porte, découvre, abasourdi, une, deux, trois, quatre, cinq, six voitures de flics suivies d’une ambulance, qui déboulent en trombe. Au même moment, je vois surgir de la forêt une vingtaine d’hommes casqués, type GIGN, visières baissées, gilets pare-balles, armes au poing. La scène est tellement irréelle que je me demande si je ne suis en proie à une hallucination. »