Joël Robert était régulièrement invité à Hollywood: «Steve McQueen appréciait que je ne le prenne pas pour une vedette»

C’est en 1964, lors d’une compétition internationale d’enduro, que Joël Robert et Steve McQueen sont devenus amis.

« Steve était déjà une immense vedette mais sa passion pour la moto tout-terrain et la compétition le poussaient à s’engager dans des épreuves internationales », nous avait confié le Carolo voici quelques années. « Il s’était retrouvé à disputer les 6 Jours, le championnat du monde d’enduro en 1964. Très vite, il fut entouré de gens qui ne pensaient qu’à une chose : lui demander son casque. » Joël Robert, totalement imperméable au vedettariat, ne se souciait guère de ce genre de considération. C’est probablement ce qui a séduit la star d’Hollywood. « On est devenu potes. Au point qu’à la fin des 6 Jours et sans que je lui demande, il m’a offert son casque. »