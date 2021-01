L’Inter Milan ne peut vraiment plus se passer de Romelu Lukaku

S’il avait encore un doute, celui-ci s’est envolé ce mercredi en fin d’après-midi. Antonio Conte est désormais convaincu qu’il ne peut pas se passer de Romelu Lukaku. « L’Inter est trop dépendante de Lukaku qui représente, à lui seul, 50 à 60 % de l’apport offensif du club », déclarait d’ailleurs Fulvio Collovati, ancien défenseur des Nerazzurri (1982-1986) et champion du monde 82 (en jouant les sept matches). « Il s’est parfaitement intégré : il marque, passe, se met au service de l’équipe… Tu peux t’en passer 2 ou 3 matches, mais pas plus ! » Et encore…