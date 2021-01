Joao Klauss de Mello. Le nom complet du nouvel attaquant du Standard traduit un mélange d’origines brésiliennes et allemandes, du côté paternel. « Avec ses cheveux blonds, il ressemble plus à un Allemand », sourit Joao Victor, qui a évolué à ses côtés au Lask Linz, en Autriche, en 2019. « Et ce n’est pas non plus un danseur extraordinaire… » Mais un vrai buteur par contre, même s’il n’a jamais vraiment réussi à convaincre à Hoffenheim.