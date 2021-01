Australian Open: sept Belges verront Melbourne

Crise sanitaire ou pas, les Belges ont pris la bonne habitude de se retrouver, en nombre, du côté de Melbourne en début d’année. Ils étaient six lors des deux dernières éditions, ils seront… sept cette année (du 8 au 21 février), une première en Grand Chelem depuis l’US Open 2017 et à l’Australian Open depuis 2013… Aux noms de David Goffin, Elise Mertens, Alison Van Uytvanck et Kirsten Flipkens, déjà assurés de leur place dans le tableau final, se sont ajoutés ceux de Kimmer Coppejans et Greet Minnen, qui ont franchi les trois écueils des qualifications délocalisées à Doha pour les hommes et à Dubaï pour les dames. Mais aussi celui… d’Ysaline Bonaventure, battue aux portes du tableau (comme Maryna Zanevska) mais repêchée comme lucky loser quelques heures plus tard. Un beau cadeau de début d’année pour la Stavelotaine, désormais coachée par Arthur De Greef. « C’est top ! », souriait Bonaventure. « Je suis super-contente, car j’étais très déçue après ma défaite. Je n’avais pas livré un bon match du tout.