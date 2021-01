Anderlecht: Ashimeru possède un profil pour les Mauves

Quand on n’a pas d’argent, il faut avoir des idées. C’est le leitmotiv de la cellule scouting anderlechtoise dirigée par Peter Verbeke. La dernière en date qui a été finalisée mercredi se nomme Majeed Ashimeru. Le milieu de terrain ghanéen (23 ans) est prêté par le RB Salzbourg jusqu’au terme de la saison. Il portera le numéro 18. Et si le dossier a pris du temps dans sa dernière ligne droite, c’est en raison des circonstances liées au Covid-19 mais également parce que la direction bruxelloise – en acceptant un prêt payant tout en prenant en charge le salaire du joueur – a réussi à inclure une option d’achat. À hauteur de 2,6 millions d’euros. « Cela ne me paraît pas trop cher », estime Benoît Thans qui a travaillé pour le réseau de Red Bull. « C’est un prix correct s’il parvient à justifier le talent qu’il a montré à quelques reprises à Salzbourg et durant ses prêts. »