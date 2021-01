Quatre heures de reconstitution pour l’assassinat du compagnon d’un pénaliste liégeois

Jérémy Davin, un Ansois de 25 ans dont les réseaux sociaux révélaient sa passion pour le satanisme et le nazisme, a été inculpé pour assassinat. Son complice présumé, Louis Mouton, est inculpé de meurtre.

Mbaye Wade, huissier du protocole chez le gouverneur de province, avait fui le Sénégal en raison de son homosexualité, où celle-ci est sévèrement sanctionnée. Depuis une douzaine d’années, il partageait sa vie avec Pascal Rodeyns, pénaliste liégeois, et il arrivait au couple, ensemble ou séparément, de recevoir d’autres partenaires. Mbaye Wade aurait ainsi eu contact avec Jérémy Davin via un site de rencontres gay, et un rendez-vous avait été fixé entre eux le 17 septembre. Le corps exsangue de la victime avait été retrouvé le lendemain matin.