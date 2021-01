Coupe d’Italie: Naples s’est qualifié pour les quarts de finale, Mertens reste sur le banc

Naples s’est qualifié pour les quarts de finale de la Coupe d’Italie mercredi au détriment d’Empoli, une D2 (3-2). Dries Mertens est resté sur le banc. Au prochain tour, les Napolitains affronteront le vainqueur du duel AS Rome-Spezia au programme le 19 janvier.

Bien que Gennaro Gattuso ait laissé plusieurs cadres au repos, Naples a pris l’initiative et un premier envoi de Hirving Lozano a frappé la transversale (7e). Par contre, sur un centre du même Lozano, Giovanni Di Lorenzo, un ex-joueur d’Empoli, a ouvert la marque d’une tête plongeante (18e, 1-0). Empoli a réagi et après une frappe sur la transversale de Ryder Matos, Nedim Bajrami a égalisé d’un tir du droit via le poteau (33e, 1-1). Très actif, Lozano a profité d’une erreur de Davide Zappella pour relancer Naples d’une frappe des 20 mètres (38e, 2-1).