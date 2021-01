Le match d’alignement de la 17e journée entre le Beerschot et le Cercle de Bruges s’est terminé par un partage mercredi (1-1). Musashi Suzuki a ouvert la marque pour les Rats (22e, 1-0) et Anthony Musaba a arraché l’égalisation pour les Brugeois (89e, 1-1). Au classement, toutes les équipes comptent désormais vingt matches. Le Beerschot (30 points) se hisse en 7e position et le Cercle (19 points) est 16e.