Le football français court vers la faillite

Le coronavirus avec son impact sur la billetterie et le marché des transferts (qui va désormais vivre à l’heure du Brexit) avait déjà secoué la trésorerie des clubs français. Alors qu’il devait amener une manne céleste aux clubs de Ligue 1 et de Ligue 2 (1,153 milliard d’euros par an pendant 4 ans), le nouveau contrat TV a été siphonné par le retrait de Mediapro et Canal+ ne semble pas avoir l’impression de se presser pour combler le vide. Un championnat exsangue financièrement, c’est la triste réalité chez les doubles champions du monde.

Traditionnellement, la Ligue 1 est souvent présentée comme l’un des cinq championnats majeurs en Europe. Et pourtant, la question tout simplement de la survie du foot professionnel français se pose après la bombe lâchée par Maxime Saada, le président de Canal+. Face au désengagement hypermédiatisé de l’agence sino-espagnole, le partenaire historique du foot français Canal+ était pressenti pour reprendre le flambeau, certes pour un prix moindre qu’espéré quand le contrat TV 2020-2024 avait été signé (1,153 milliard d’euros qui représentait une hausse de 60 % par rapport au précédent, dont 830 millions apportés par Mediapro). Non seulement, ce n’est pas le cas mais la chaîne payante n’entend pas non plus continuer à honorer sa partie du contrat en cours à partir de février (165 millions sur 330 millions à verser par an). Elle sollicite un nouvel appel d’offres. Or, en manque de liquidités, les clubs français n’ont plus de temps à perdre alors que le spectre de faillites au printemps prochain est brandi par plusieurs dirigeants du foot français.