Pour Liège, il fallait surtout montrer autre chose que l’écart concédé au Forum et ne plus permettre 48 rebonds et 44 lancers (!) aux Okapis. Bref, le but était de poursuivre sur la bonne lancée de la récente prestation contre Mons en championnat et de faire grandir quelques jeunes autour des cadres de la formation dont Lovre Basic, le meneur croate des Liégeois, dont l’absence de son backup James Potier signait la première apparition sur la feuille de match de Tom Malempré en D1.