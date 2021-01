Énorme surprise en Coupe d’Allemagne: le Bayern éliminé aux tirs au but par un club de D2

Le Bayern Munich a été éliminé en 16e de finale (2e tour) de la Coupe d’Allemagne aux tirs au but par Holstein Kiel, club de deuxième division. Le temps réglementaire et les prolongations s’étaient achevés sur un score de 2 buts partout.

Auteur du triplé Ligue des Champions-championnat-coupe d’Allemagne la saison passée, le Bayern a mené à deux reprises, grâce à Serge Gnabry (14e) et Leroy Sane (48e). Mais Kiel est revenu à chaque fois au score, via Fin Bartels (37e) et Hauke Wahl (90e+5).

Aux tirs au but, Marc Roca, sixième tireur du Bayern, a manqué sa tentative, détournée par le gardien Ioannis Gelios, alors que Bartels a réussi la sienne.