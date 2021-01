Les francophones n’ont pas le luxe des chamailleries

Se chamailler, c’est malin ? Non, la suédoise l’a prouvé : les disputes internes y ont mis à mal la réalisation de réformes, la crédibilité de l’équipe et finalement sa survie.

Ce week-end, le président du PS, Paul Magnette, évoquait dans L’Echo la nécessaire réforme du modèle belge, mettant en garde les francophones : « Ils feraient une énorme erreur en ne se préparant pas à une nouvelle réforme institutionnelle. » Il précisait qu’il avait fait passer le message aux autres partis francophones : « Il faut définir nos demandes pour éviter d’être acculés et sur la défensive comme on l’a été dans le passé. » Tout cela est indispensable, concluait-il, si on veut éviter que les élections de 2024 soient un référendum sur la fin de la Belgique, avec un chantage du Vlaams Belang voire de la N-VA sur celle-ci. Il rejoignait ainsi l’ex-président de Défi, Olivier Maingain, qui, il y a quelques mois, avait appelé les francophones à un plan d’action institutionnel commun, qui commence par une remise en ordre de leurs propres structures.