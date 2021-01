Mort d’Ibrahima: «Il est important que justice soit faite», déclare le commissaire général de la Police Fédérale

« On peut comprendre qu’il y a des émotions et que le citoyen veut s’exprimer, mais les violences sont inacceptables. La justice fera son travail », a déclaré Marc De Mesmaeker.

Marc De Mesmaeker, commissaire général de la police fédérale lors de la commission des Affaires intérieures et judiciaires sur l’affaire Chovanec . - Photo News

Par Ugo Santkin et U.S.

Marc De Mesmaeker, était l’invité de la matinale de la Première sur la RTBF. Le commissaire général de la Police Fédérale a réagi à la mort d’Ibrahima lors de son interpellation par la police samedi, ainsi qu’à la manifestation relative au décès de ce jeune Bruxellois.

