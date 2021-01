Coronavirus: Test Achats enregistre 6.000 plaintes pour des voyages en avion annulés

Test Achats a reçu 6.000 plaintes pour des voyages en avion annulés, via son formulaire de réclamation mis en ligne et clôturé au 15 octobre dernier, indique jeudi l’organisation de défense des consommateurs. La majorité des plaintes se concentrait sur trois compagnies: Ryanair, Brussels Airlines et TUI, subdivisé en TUIFly et TUI tour-opérateur.

En juin 2020, à la suite d’un afflux massif de plaintes reçues dans le secteur du voyage après des annulations liées à la crise du coronavirus, Test Achats avait décidé de mettre en place un formulaire en ligne afin de traiter collectivement ces plaintes en les soumettant aux compagnies aériennes et tour-opérateurs concernés.