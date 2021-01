Variants au coronavirus: l'inquiétude grandit chez les experts

Faut-il craindre un nouveau confinement à cause des nouveaux variants du coronavirus (les versions britannique et sud-africaine de la maladie, principalement), plus contagieux que la forme « traditionnelle » du virus ? Invitée sur LN24, Frédérique Jacobs, responsable du service infectiologie de l’hôpital Erasme, estime qu’un reconfinement est « envisageable ».

« C’est évidemment ce qu’on craint, puisque le variant britannique, en Angleterre, a remplacé les souches habituelles et représente maintenant à peu près 70 % des souches qui circulent. C’est cette capacité de contaminer des gens très rapidement que l’on craint. On a peur que ce variant n’arrive en Belgique et ne se propage très rapidement dans la population », explique-t-elle.