Eolien offshore: Elia sollicite des start-ups pour trouver des solutions innovantes

Le but du concours est de mettre en contact le secteur et l'écosystème plus étendu des start-ups et des petites et moyennes entreprises (PME) afin de stimuler l'innovation et d'accélérer vers un objectif commun: une transition énergétique réussie qui contribue à un monde neutre en carbone, explique le groupe Elia. Cela alors que le Green Deal européen s'est fixé pour ambition d'atteindre la neutralité carbone d'ici 2050, relève-t-il.

Etant donné l'énorme demande en électricité devant être couverte par le renouvelable, l'Europe devra étendre son potentiel éolien encore plus loin des côtes, situe l'entreprise. Selon elle, la gestion du réseau offshore représentera dès lors de nombreux défis mais aussi beaucoup d'opportunités d'innovation.