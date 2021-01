NBA: James Harden, un méga transfert qui change tout

L’arrière voulait changer d’air et a obtenu ce qu’il voulait à l’issue d’un transfert fou : rejoindre Kevin Durant aux Nets. Avec Kyrie Irving, ils pourraient former un trio redoutable, capable d’offrir aux Nets leur premier titre NBA.

1 Les dessous de la transaction

Aux Etats-Unis, il n’y a pas la pudeur européenne vis-à-vis de l’argent. Les salaires sont, par exemple, fièrement affichés, comme s’il s’agissait de mesurer sa virilité à l’aune de ses revenus. Pourtant, dans les sports outre-Atlantique, il n’est pas question d’argent lors des transferts. Là-bas, on procède généralement via des échanges de joueurs ainsi que via des cessions de choix de draft, la grande sélection des meilleurs jeunes.

Dans la nuit belge de mercredi à jeudi, on a eu droit à un melting-pot de tout cela, un échange « blockbuster » comme les Américains aiment appeler ce genre de transaction. Imaginez : le deal implique quatre équipes, sept joueurs ainsi que de nombreux choix de draft répercutés jusqu’en 2027.