Enseignement: la communication numérique parents-école, entre accessibilité et risque d’intrusion

L’Ufapec a mené une étude sur la communication numérique entre les familles et l’école. Si la majorité des parents se disent satisfaits de l’implantation du numérique, certains pointent du doigt le risque d’intrusion dans la vie de leur enfant.

La communication numérique entre les parents et l’école connaît une nette croissance ces dernières années. La crise sanitaire est venue accélérer le mouvement. Suite au confinement, nombreux sont les établissements scolaires à s’être enrichi d’une plateforme numérique. Cette nouvelle forme de communication parents-école soulève toutefois des questionnements parmi les acteurs concernés.

L’Ufapec (l’Union francophone des associations de parents de l’enseignement catholique) a mené une étude quant à l’impact de ces nouveaux modes de communication numérique. Via une enquête en ligne, 114 parents d’élèves ont été interrogés entre le 22 juin et le 10 juillet dernier. Parmi eux, 50 % disent avoir au moins un enfant dans l’enseignement primaire et 51 % dans le secondaire. L’enquête s’est également enrichie d’interviews qualitatives des acteurs de terrain.