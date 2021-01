Banques et seniors: distance sociale maximale

Moins d’agences, plus de frais « hors ligne » : la crise a accéléré la digitalisation bancaire qui, en Belgique, va de pair avec l’exclusion progressive des populations non numérisées.

Confinement et mesures sanitaires, empêchant automatiquement un maximum d’interactions physiques, ont indéniablement accéléré le mouvement de digitalisation bancaire. - D. R.