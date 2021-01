Dakar: Sunderland s’adjuge la 11e étape en motos, Benavides se rapproche du titre

La plus longue étape du Dakar disputée sur 511 kilomètres entre Al-Ula et Yanbu en Arabie saoudite, avec une centaine de kilomètres de dunes, a souri à Sam Sunderland (KTM) et à Kevin Benavides (Honda). Si le Britannique s’est imposé dans cette 11e étape, l’Argentin (Honda) s’est rapproché d’un premier succès dans ce Rallye-raid, à la veille de l’arrivée.

Sam Sunderland renoue ainsi avec la victoire sur le Dakar pour la première fois depuis 2019 et revient à la deuxième place au général à un peu plus de quatre minutes du leader. Il a devancé jeudi le Chilien Pablo Quinatanilla (Husqvarna) de 2 : 40.

Troisième du jour à 6 : 24., Kevin Benavides, 32 ans, réalise la bonne affaire en relégant l’Américain Ricky Brabec (Honda), désormais 3e à plus de sept minutes. Sam Sunderland est donc pointé lui à 4 : 12.