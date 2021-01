Formule 1: positif au coronavirus, Charles Leclerc développe des symptômes

Charles Leclerc a été testé positif au coronavirus et a expliqué jeudi ressentir quelques symptômes. Le pilote monégasque, 23 ans, s’est isolé chez lui à Monaco en suivant les protocoles sanitaires.

« Je voulais vous dire que j’avais été testé positif au COVID-19 », a expliqué Charles Leclerc sur les réseaux sociaux. « Je suis régulièrement testé, conformément aux protocoles de mon équipe. Malheureusement, j’ai appris que j’avais été en contact avec un cas positif et je me suis immédiatement mis à l’isolement, en prévenant tous ceux avec qui j’avais eu un contact. Je me sens bien et j’ai de légers symptômes. Je resterai à l’isolement chez moi à Monaco, conformément aux règles fixées par les autorités de santé locales. »