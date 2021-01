Depuis qu’il a endossé le maillot arc-en-ciel dans un championnat du monde revisité à la hâte autour du circuit d’Imola, Julian Alaphilippe a pris une dimension ultime dans le système de la starification, très rare en cyclisme. Même Armstrong, et a fortiori dans les mois qui ont suivi sa descente aux enfers, n’était pas une vedette au sens populaire du terme, à l’inverse de « gueules » comme Cipollini, Boonen, Gilbert et plus récemment Sagan, adulés le plus souvent par de très jeunes supporters.