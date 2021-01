Accord interprofessionnel 2021-2021 - Une marge d'à peine 0,4% pour les deux prochaines années (2)

Le rapport forme la base des négociations entre les employeurs et les syndicats pour le nouvel accord interprofessionnel (AIP), qui établit la norme salariale pour le secteur privé. Ces négociations sont menées tous les deux ans. Les deux dernières fois, les salaires avaient pu être relevés de 1,1%.

L'estimation de la marge s'appuie sur les prévisions en matière d'évolution des coûts salariaux en Allemagne, en France et aux Pays-Bas et d'indexation automatique en Belgique et, d'autre part, elle tient compte de l'écart salarial qui est éventuellement apparu entre la Belgique et ces trois pays de référence depuis 1996, rappelle le CCE.

La marge est chiffrée selon les dispositions de la loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité de 1996, dont les modalités ont été en partie revues en 2017.