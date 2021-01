Edo Kayembe: «Je n’ai pas eu ma chance à Anderlecht»

On en recense actuellement cinq dans ce cas : Jonathan Héris et Julien N’Goy qui ont transité par les catégories de jeunes chez les Mauves mais également Emmanuel Sowah, Knowledge Musona et Edo Kayembe qui ont fait partie intégrante du noyau professionnel.

C’est le dernier cité qui a disputé le plus grand nombre de matchs professionnels avec le maillot bruxellois. Entre sa première apparition le 22 décembre 2017 contre… Eupen et le 16 août 2020 lors d’une montée au jeu contre Saint-Trond, le milieu de terrain défensif a pris part à 39 rencontres. Parce que malgré de nombreuses critiques à son encontre, le gaucher a reçu la confiance de quelques coachs lors de son passage dans la capitale. Il y a eu Hein Vanhaezebrouck qui l’a lancé, Karim Belhocine qui l’a utilisé durant ses deux intérims, Fred Rutten en partie et surtout Franky Vercauteren. L’actuel coach de l’Antwerp avait presque fait de Kayembe un symbole d’un football plus « réaliste » que celui de Kompany.