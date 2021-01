Get up Wallonia: quand la Région est noyée sous les idées...

On ne voudrait pas se trouver à la place des ministres (et de leurs collaborateurs, les pauvres…) qui planchent sur « Get up Wallonia ! », le plan de relance post-covid. Aux 350 pages de l’audit sur l’état de la Région (Le Soir de jeudi) s’ajoutent désormais les 125 feuillets qui décryptent les résultats de la consultation citoyenne et les 250 autres qui résument les travaux des trois « task forces » consacrées à l’économie et au territoire, à l’environnement et enfin au social et à la santé.

Si on a bien compris, tout cela doit encore passer à la moulinette des « grosses têtes » d’un conseil stratégique composé d’universitaires qui devront guider l’exécutif dans ses choix. Il s’agira de faire preuve de sélectivité et de vision pour débusquer les projets à haute valeur ajoutée potentielle. On souhaite bien du plaisir à Elio Di Rupo et consorts.