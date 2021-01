Emmanuel André: «Si on tient encore 30 jours, on sauvera des milliers de vies»

Faut-il assouplir les mesures contre le coronavirus ou, au contraire, les renforcer ? Emmanuel André a son avis sur la question. L’épidémiologiste (KULeuven) a posté un message sur Twitter, ce jeudi, suggérant qu’il fallait continuer les efforts pour lutter contre la propagation du virus tant que les personnes les plus à risques n’étaient pas vaccinées.

« Si, grâce à nous tous, la troisième vague de l’épidémie ne démarre pas avant la mi-février, les résidents des maisons de repos de Bruxelles et de Wallonie seront protégés car vaccinés. Si on tient encore 30 jours, on sauvera des milliers de vies ! Chacun compte ! Chaque geste compte », a-t-il tweeté.