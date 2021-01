Coronavirus: les experts alertent sur le variant anglais, les politiques temporisent

Face au variant anglais dont on sait désormais qu’il circule en Belgique, les experts sont unanimes : nous sommes dans une course contre la montre. Comme plusieurs de ses collègues, le microbiologiste Emmanuel André considère qu’il faut envisager une fermeture des frontières : « Parce qu’on voit que ce sont des variants qui sont importés par les migrations même si après ils s’installent sur un territoire. Or, on sait que nos systèmes de mises en quarantaine et de contrôles des retours de voyages ne sont pas efficaces. Beaucoup de gens passent entre les mailles du filet. Nous devons prendre toutes les mesures nécessaires pour faire barrage à ces variants et gagner les quelques semaines nécessaires au déploiement de la vaccination. Mais il est temps maintenant que celle-ci devienne une urgence nationale, on doit se concentrer là-dessus. »